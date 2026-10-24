В Париже после массового шествия начались столкновения с полицией

В Париже после завершения массового шествия против роста цен произошли столкновения демонстрантов с полицией, которая применила слезоточивый газ и водомёт. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Полиция Парижа применяет водомёт по протестующим. Видео © X / Luc Auffret

Протестная акция проходила спокойно на протяжении нескольких часов. Участники с флагами и транспарантами двигались по согласованному с властями пятикилометровому маршруту, который завершался возле станции метро Порт-де-Венсен.

Когда первые демонстранты добрались до конечной точки, возле полицейского кордона собралась группа молодых людей в капюшонах и масках. Правоохранители неоднократно призывали их спуститься в метро и освободить место для остальных участников шествия. По оценке парижской префектуры полиции, в нём приняли участие 110 тысяч человек.

Однако часть собравшихся попыталась прорваться в сторону площади Нации. После того как в полицейских полетели камни и бутылки, силовики применили слезоточивый газ и водомёт.

По данным корреспондента агентства, противостояние продолжалось уже около часа. Некоторые участники беспорядков начали возводить импровизированные баррикады из строительных ограждений и деревянных панелей, снятых с витрин магазинов.