Принудительное повышение минимальной зарплаты во Франции на 10% может обернуться массовыми увольнениями и фактически означать переход к советской модели управления экономикой. С таким предупреждением выступила лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен, раскритиковав инициативу крупнейшего французского профсоюза CGT. Свою позицию политик изложила журналистам во время посещения выставки Euronaval, сообщает BFMTV.

Ле Пен убеждена, что французские предприятия переживают слишком сложный период, чтобы государство могло заставлять их увеличивать расходы на оплату труда. По её мнению, далеко не все работодатели располагают необходимыми средствами, а попытка обязать бизнес поднять зарплаты приведёт к сокращению персонала.

«Мы находимся в слишком нестабильной ситуации, чтобы навязывать компаниям в некотором роде авторитарным образом повышение минимальной зарплаты на 10%», — заявила политик.

Она подчеркнула, что последствия такого решения могут оказаться противоположными ожиданиям профсоюзов. Вместо улучшения положения работников часть предприятий, по её прогнозу, столкнётся с необходимостью увольнять сотрудников. Особенно уязвимыми Ле Пен считает компании, у которых нет финансовых возможностей для резкого увеличения фонда оплаты труда.

При этом наиболее резко представительница «Национального объединения» высказалась о самом принципе государственного вмешательства в определение заработных плат. Ле Пен сравнила обязательное повышение выплат с изменением политического строя.

«Нельзя действовать принудительно, потому что иначе мы меняем государственный строй. Мы попадём в СССР», — отметила она.

Вместо административных требований Ле Пен предложила заинтересовать работодателей экономическими льготами. Согласно её инициативе, предприятия, добровольно увеличившие зарплаты на 10%, смогут в течение пяти лет не платить соответствующие взносы на социальное страхование с суммы повышения.

Причём мера, по замыслу политика, должна распространяться не только на получателей минимальной зарплаты, но и на сотрудников, зарабатывающих до трёх минимальных окладов. Ле Пен объяснила, что даже французы с доходами несколько выше установленного минимума испытывают финансовые трудности из-за подорожания продуктов питания и топлива.

Предложение об увеличении минимальной оплаты труда на 10% ранее выдвинула Всеобщая конфедерация труда (CGT). По расчётам профсоюза, реализация инициативы позволила бы работнику с минимальным окладом получать примерно на 148 евро в месяц больше после вычета обязательных платежей. Организация настаивает на необходимости повысить покупательную способность населения на фоне роста стоимости жизни.

Вместе с тем предложение Ле Пен об освобождении от части социальных взносов уже выдвигалось «Национальным объединением» во время парламентских выборов 2024 года. По оценке французского Института Монтеня, реализация такой программы потребовала бы значительных бюджетных расходов: около 4,8 миллиарда евро в 2027 году и до 12 миллиардов к 2029-му.

Против обязательного повышения минимальной зарплаты также выступили бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп и лидер партии «Республиканцы» Брюно Ретайо. Первый предложил сосредоточиться на повышении производительности и увеличении продолжительности труда, а второй предупредил о риске банкротств предприятий.

Дискуссия о доходах французов развернулась на фоне масштабных социальных протестов. Ранее около 1,57 миллиона человек вышли на улицы 207 французских городов во время общенациональной забастовки 5 ноября, потребовав повышения зарплат и защиты покупательной способности населения. Самые многочисленные шествия состоялись в Париже, Марселе и Бордо. При этом оценки организаторов и властей существенно разошлись: Министерство внутренних дел Франции насчитало около 575 тысяч участников. К выступлениям присоединились работники различных отраслей, студенты и школьники.