Около 1,57 млн человек приняли участие в массовых протестах во Франции, которые 5 ноября охватили 207 городов страны. Такие данные опубликовала Всеобщая конфедерация труда (CGT), организовавшая общенациональную забастовку.

«По всей стране было запланировано более 250 манифестаций и митингов. По данным CGT на 17:30 (19:30 мск), в 207 городах на улицы вышли 1 573 000 человек», — сообщили в профсоюзе.

Протесты во Франции. Видео © X / Maeestro

Самые крупные акции прошли в Париже, где CGT насчитала 350 тысяч участников. В Марселе на улицы вышли 150 тысяч человек, а в Бордо — 120 тысяч.

Протестующие потребовали повысить зарплаты и принять меры для защиты покупательной способности населения. К общенациональной забастовке также присоединились школьники и студенты, которые выступили за улучшение условий обучения.

Ранее Life.ru сообщал о столкновениях участников протестного марша с полицией в Лионе 5 ноября. Правоохранители применили слезоточивый газ. При этом оценки численности демонстрантов сильно разошлись — префектура сообщила о нескольких десятках человек, тогда как профсоюз CGT заявил примерно о 55 тысячах участников.