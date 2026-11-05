В Лионе 5 ноября полиция применила слезоточивый газ во время столкновений с участниками марша. По оценке префектуры, на улицы несколько десятков человек. Профсоюз CGT насчитал около 55 тысяч участников, пишет Reuters.

Протесты в Лионе. Видео © Х / Bismuthback, leprogreslyon, RadioGenoa

Столкновения произошли в районе моста Гальени. Префектура сообщила, что там бросали предметы и запускали пиротехнику. Полицейские применили газ и двинулись на группу демонстрантов, произошли стычки.

Марш прошёл в рамках общенациональной забастовки. Профсоюзы выступили за повышение зарплат и защиту покупательной способности, а присоединившиеся к ним школьники и студенты потребовали улучшить условия учёбы. Акции также прошли в Марселе и Нанте. МВД Франции ожидало свыше 220 уличных акций по всей стране. Для охраны порядка ведомство задействовало 70 тысяч полицейских и жандармов.