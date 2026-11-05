55 тысяч жителей Лиона сказали Макрону «Нет!» — для разгона бунтовщиков пустили в ход газ
В Лионе на марш против повышения цен вышли 55 тысяч человек, их разгоняли газом
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В Лионе 5 ноября полиция применила слезоточивый газ во время столкновений с участниками марша. По оценке префектуры, на улицы несколько десятков человек. Профсоюз CGT насчитал около 55 тысяч участников, пишет Reuters.
Протесты в Лионе. Видео © Х / Bismuthback, leprogreslyon, RadioGenoa
Столкновения произошли в районе моста Гальени. Префектура сообщила, что там бросали предметы и запускали пиротехнику. Полицейские применили газ и двинулись на группу демонстрантов, произошли стычки.
Марш прошёл в рамках общенациональной забастовки. Профсоюзы выступили за повышение зарплат и защиту покупательной способности, а присоединившиеся к ним школьники и студенты потребовали улучшить условия учёбы. Акции также прошли в Марселе и Нанте. МВД Франции ожидало свыше 220 уличных акций по всей стране. Для охраны порядка ведомство задействовало 70 тысяч полицейских и жандармов.
Напомним, нынешняя волна протестов во Франции началась в середине сентября. Первыми на улицы в пригородах Парижа вышли школьники старших классов и студенты. Позднее к акциям присоединились граждане, недовольные ростом стоимости жизни. Протесты распространились за пределы столичного региона и охватили другие французские города. Манифестации в Лионе уже проходили в конце октября. Полиция разгоняла людей дубинками и слезоточивым газом.
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