Более 400 тысяч человек вышли на протесты против роста цен во Франции

Во Франции 24 октября в очередной раз прошли масштабные акции протеста против роста цен и снижения покупательной способности населения. По данным МВД республики, на улицы вышли 410 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Самая многочисленная демонстрация состоялась в Париже, где власти насчитали около 110 тысяч участников. При этом организаторы оценивают масштабы протестов значительно выше.

Так, профсоюз CGT заявил о 800 тысячах демонстрантов по всей стране. Только в столице, по его подсчётам, в шествии приняли участие порядка 250 тысяч человек.

Манифестации сопровождались столкновениями с полицией. Наиболее серьёзные беспорядки произошли в Париже, Нанте, Лилле и Лионе.

В Нанте участники протестов попытались ограбить ювелирный магазин, который уже подвергался нападению во время беспорядков 17 октября. Однако полицейским удалось пресечь кражу и задержать шестерых человек, сообщили в префектуре Атлантической Луары и региона Пеи-де-ла-Луар.

Ранее Life.ru сообщал, что на фоне массовых протестов в Париже у Елисейского дворца появились бронемашины. Также возле Лувра заметили вооружённых военнослужащих. Для обеспечения безопасности во время демонстраций 24 октября французские власти привлекли более 70 тысяч полицейских и жандармов.