Участники протестов в Риме пробрались на территорию Колизея
Обложка © Х / MailaMariaRosa
Участники молодёжной манифестации в Риме проникли на территорию Колизея. По наблюдениям корреспондента РИА «Новости», от многотысячного шествия отделились несколько сотен человек, которые прошли внутрь античного памятника.
Протесты в Риме. Видео © Х / MailaMariaRosa / Italia24HLive
Примерно через десять минут к Колизею прибыли полицейские в экипировке для противодействия беспорядкам. Позднее демонстранты покинули территорию, после чего ворота удалось закрыть, передаёт агентство. Часть участников акции скрывает лица под балаклавами. Сейчас обстановка возле Колизея остаётся напряжённой.
В Риме 24 октября проходят несколько акций. По информации Rai News, для обеспечения порядка в городе задействовали около 1500 правоохранителей.
Ранее Life.ru рассказывал, что после беспорядков в нескольких городах Италии в полицию доставили 197 человек, из которых 28 арестовали. Опубликованная сводка касалась событий в Милане, Турине, Болонье и Бергамо. Итальянцы протестуют против ухудшения условий жизни, высоких цен, в том числе на топливо, которое сейчас в стране в дефиците.