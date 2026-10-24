Участники протестов в Риме пробрались на территорию Колизея

Участники молодёжной манифестации в Риме проникли на территорию Колизея. По наблюдениям корреспондента РИА «Новости», от многотысячного шествия отделились несколько сотен человек, которые прошли внутрь античного памятника.

Протесты в Риме. Видео © Х / MailaMariaRosa / Italia24HLive

Примерно через десять минут к Колизею прибыли полицейские в экипировке для противодействия беспорядкам. Позднее демонстранты покинули территорию, после чего ворота удалось закрыть, передаёт агентство. Часть участников акции скрывает лица под балаклавами. Сейчас обстановка возле Колизея остаётся напряжённой.

В Риме 24 октября проходят несколько акций. По информации Rai News, для обеспечения порядка в городе задействовали около 1500 правоохранителей.