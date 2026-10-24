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Регион
Опубликовано 24 октября, 15:22

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Лионе

Французские силовики использовали слезоточивый газ против участников протестов в Лионе. Как сообщает телеканал BFMTV, правоохранители пытались разогнать людей, собравшихся в районах города, где проведение демонстраций было запрещено.

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Лионе. Видео © Х / Balkanspectator

«Поскольку манифестации были запрещены в нескольких районах города, силы правопорядка используют слезоточивый газ для разгона толпы», — говорится в сообщении телеканала.

Нынешняя волна протестов во Франции началась в середине сентября. Первыми на улицы в пригородах Парижа вышли школьники старших классов и студенты. Они требовали улучшить состояние учебных заведений. Позднее к акциям присоединились граждане, недовольные ростом стоимости жизни. Протесты распространились за пределы столичного региона и охватили другие французские города.

Новые протесты начались во Франции — теперь под коммунистическими флагами
Новые протесты начались во Франции — теперь под коммунистическими флагами

Ранее Life.ru сообщал, что 17 октября в Париже полиция применила слезоточивый газ против участников студенческой демонстрации на площади Республики. Столкновения начались ещё до основного шествия: часть протестующих бросала в силовиков камни и бутылки, а правоохранители использовали спецсредства.

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Обложка © Х / Balkanspectator

Наталья Афонина
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