Французские силовики использовали слезоточивый газ против участников протестов в Лионе. Как сообщает телеканал BFMTV, правоохранители пытались разогнать людей, собравшихся в районах города, где проведение демонстраций было запрещено.

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Лионе. Видео © Х / Balkanspectator

«Поскольку манифестации были запрещены в нескольких районах города, силы правопорядка используют слезоточивый газ для разгона толпы», — говорится в сообщении телеканала.

Нынешняя волна протестов во Франции началась в середине сентября. Первыми на улицы в пригородах Парижа вышли школьники старших классов и студенты. Они требовали улучшить состояние учебных заведений. Позднее к акциям присоединились граждане, недовольные ростом стоимости жизни. Протесты распространились за пределы столичного региона и охватили другие французские города.