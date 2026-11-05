Эйфелеву башню в Париже закрыли для посетителей 5 ноября на фоне новой волны массовых протестов во Франции. Власти ожидают до 700 тысяч демонстрантов в регионах и ещё до 80 тысяч в столице. Акции уже сопровождаются поджогами, погромами и столкновениями с полицией.

«В связи с общенациональной демонстрацией Эйфелева башня сегодня закрыта», — говорится в сообщении на официальном сайте достопримечательности.

Протесты проходят по призыву крупнейших французских профсоюзов. К забастовкам присоединились учащиеся и работники образовательных учреждений. По данным властей, работа примерно трети университетов страны нарушена из-за демонстраций и блокировок.

В коммуне Турнефей неподалёку от Тулузы группа людей в масках устроила поджог в здании лицея. Преступники использовали пиротехнику, из-за которой возник пожар. Возгорание удалось потушить, пострадавших нет.

Беспорядки произошли и в Лионе, где около 500 участников радикальных групп «чёрного блока» присоединились к протестам. Они повредили витрины, начали бросать предметы в сотрудников полиции и вступили с ними в столкновения. Для разгона нарушителей правоохранители применили слезоточивый газ.

Для обеспечения порядка французские власти задействовали около 70 тысяч полицейских и жандармов. Демонстранты выступают против роста стоимости жизни, бюджетной экономии и проблем в системе образования.