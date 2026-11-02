Французские студенческие организации намерены усилить протесты сразу после осенних каникул. На 3 ноября они запланировали блокировку университетов и лицеев, а спустя два дня собираются присоединиться к общенациональной забастовке. Об этом сообщает радиостанция RTL.

Первые попытки перекрыть доступ к занятиям начались уже 2 ноября. Однако пока массового срыва учебного процесса не произошло. К утру понедельника блокады и попытки их проведения затронули 41 лицей — около 1% от общего числа таких учреждений во Франции.

Студенческие объединения рассчитывают изменить ситуацию в ближайшие дни. Представитель Union étudiante Сабрина Харбаш заявила, что учащиеся продолжат акции, несмотря на ограничения маршрутов демонстраций в Париже. Молодёжные активисты намерены объединиться с профсоюзами работников государственного и частного секторов.

Причиной недовольства стали не только растущие расходы на жизнь, но и проблемы в системе образования. Участники движения требуют увеличить число преподавателей, отремонтировать здания школ и сделать поступление в университеты более доступным.

Правительство уже предложило выделить четыре миллиарда евро на обновление учебных заведений и создать 15 тысяч дополнительных мест в вузах. Также власти пообещали изменить систему поступления к 2028 году. Однако представители учащихся сочли эти меры недостаточными.

Министр образования Эдуар Жеффре при этом не считает нынешние блокировки масштабными. Он напомнил, что право на протест не даёт возможности препятствовать доступу к занятиям.

Следующей проверкой готовности молодёжи продолжать выступления станет 5 ноября. На этот день французские профсоюзы назначили общенациональную забастовку, которая может затронуть транспорт, образование, медицину и частные предприятия.

Нынешние выступления стали продолжением протестной волны, охватившей Францию ещё в сентябре. Первоначально школьники требовали улучшить условия обучения, однако позднее к движению присоединились профсоюзы и граждане, недовольные ростом стоимости жизни. Как сообщал Life.ru, 31 октября на демонстрации вышли около 320 тысяч человек по оценке МВД и почти полмиллиона, по подсчётам организаторов.