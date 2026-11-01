Протестующие во французском городе Гап устроили символические «проводы» президента страны Эмманюэля Макрона, сожгли его огромное чучело и закружились вокруг костра в хороводе. Фигуру главы государства установили на тележке с надписью «Не покойся с миром».

Необычная акция прошла 31 октября на кольцевой развязке Седр в департаменте Верхние Альпы. Около сотни человек окружили чучело и под звуки духового оркестра принялись танцевать, пока оно горело. Кадры происходящего опубликовал телеканал Press TV.

Видео © Telegram/Press TV

Всего в Гапе на демонстрацию против дороговизны жизни вышли более 500 человек. Многие пришли в хэллоуинских костюмах. Организаторы обвинили власти в разрушении системы государственных услуг, росте бедности и бездействии в вопросах экологии.

Массовые выступления охватили Францию уже третью субботу подряд. По подсчётам МВД, 31 октября на улицы вышли 320 тысяч человек против 410 тысяч неделей ранее и 550 тысяч 17 октября. Профсоюзы оценивают последнюю акцию почти в полмиллиона участников.

Ранее Life.ru сообщал о задержании более 1300 человек после протестов 24 октября во Франции. Тогда участники беспорядков разграбили 24 магазина, а пожарные выезжали на тушение возгораний 75 раз. В Париже демонстранты пытались прорваться за пределы согласованного маршрута, после чего полиция применила слезоточивый газ и водомёты.