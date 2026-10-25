Более 1300 человек задержали во Франции после новой волны массовых протестов

Во Франции после очередной волны массовых протестов задержали 1314 человек. Демонстрации 24 октября сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и нападениями на магазины, однако масштаб беспорядков оказался значительно меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.

По данным МВД, во время акций пострадали 53 сотрудника полиции и жандармерии. Экстренные службы выезжали на тушение пожаров 75 раз. Всего в стране были разграблены 24 торговые точки, хотя попыток нападения на магазины было больше.

В Париже правоохранители задержали 142 человека, из которых 126 поместили под стражу. В префектуре полиции отметили, что количество участников столичной демонстрации практически не изменилось по сравнению с 17 октября, зато благодаря усиленным мерам безопасности удалось избежать повторения масштабных погромов.

По словам представителя префектуры Элен Денешер, в столице мародёры смогли проникнуть лишь в один магазин, откуда похитили товары. Ещё одной целью стал автомобильный салон, однако полиция вовремя остановила нападавших. В конце шествия правоохранители насчитали около 500 человек, готовых участвовать в беспорядках.

Всего 24 октября во Франции состоялось 289 протестных акций. По подсчётам МВД, на улицы вышли 410 тысяч человек, включая 110 тысяч в Париже. Профсоюз CGT оценил общенациональную численность демонстрантов значительно выше — примерно в 800 тысяч. Основными требованиями участников стали борьба с ростом стоимости жизни, повышение доступности жилья и увеличение финансирования государственных услуг.

Для предотвращения новых беспорядков французские власти задействовали около 70 тысяч полицейских и жандармов. Участников протестов досматривали ещё до начала шествий, а наиболее опасные районы находились под усиленным контролем. В МВД считают, что такая тактика позволила существенно сократить число погромов.

Ранее Life.ru сообщал, что во Франции во время протестов 24 октября задержали почти тысячу человек. Тогда глава МВД Лоран Нуньес представил предварительные итоги столкновений и признал, что ситуация на улицах остаётся напряжённой. При этом предыдущая волна беспорядков 17 октября была значительно разрушительнее: по последующим данным властей, число задержанных превысило 2,5 тысячи, а ущерб понесли тысячи торговых предприятий. В Париже и других городах протестующие громили витрины, поджигали имущество и вступали в столкновения с полицией.