Во Франции при разгоне беспорядков тяжело ранены два человека

Массовые протесты против роста цен во Франции обернулись серьёзными травмами: при разгоне беспорядков как минимум два человека получили тяжёлые ранения. Об этом на брифинге заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес. По его словам, инциденты произошли в Клермон-Ферране и Тулузе в ходе оперативных действий сил внутренней безопасности в условиях крайне ожесточённых беспорядков. Министр подчеркнул, что правоохранители действуют с соблюдением принципа соразмерности угрозы, однако пообещал расследовать все случаи возможных нарушений.

«Насколько мне известно, два человека получили тяжёлые ранения — в Клермон-Ферране и Тулузе — в ходе оперативных действий сил внутренней безопасности в условиях крайне ожесточённых беспорядков», — говорится в сообщении Нуньеса.

До этого телеканал BFMTV сообщил, что один человек получил тяжёлую травму руки по окончании демонстрации в Тулузе. В префектуре департамента Верхняя Гаронна заявили, что обстоятельства произошедшего пока не установлены, но подтвердили: инцидент произошёл во время разгона толпы.

Напомним, 24 октября по всей Франции продолжились массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. После беспорядков и грабежей, в которые переросли демонстрации в прошлую субботу, МВД республики пообещало серьёзно усилить меры безопасности и увеличить задействованные в охране порядка силы полиции и жандармерии с 10 тыс. до 70 тыс. человек. Во многих городах были запрещены любые уличные акции, а также введён комендантский час. По данным МВД, в акциях 24 октября приняли участие 410 тыс. человек, тогда как профсоюз CGT считает, что их число достигло 800 тыс.