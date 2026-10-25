Во Франции при разгоне беспорядков тяжело ранены два человека
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Массовые протесты против роста цен во Франции обернулись серьёзными травмами: при разгоне беспорядков как минимум два человека получили тяжёлые ранения. Об этом на брифинге заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес. По его словам, инциденты произошли в Клермон-Ферране и Тулузе в ходе оперативных действий сил внутренней безопасности в условиях крайне ожесточённых беспорядков. Министр подчеркнул, что правоохранители действуют с соблюдением принципа соразмерности угрозы, однако пообещал расследовать все случаи возможных нарушений.
«Насколько мне известно, два человека получили тяжёлые ранения — в Клермон-Ферране и Тулузе — в ходе оперативных действий сил внутренней безопасности в условиях крайне ожесточённых беспорядков», — говорится в сообщении Нуньеса.
До этого телеканал BFMTV сообщил, что один человек получил тяжёлую травму руки по окончании демонстрации в Тулузе. В префектуре департамента Верхняя Гаронна заявили, что обстоятельства произошедшего пока не установлены, но подтвердили: инцидент произошёл во время разгона толпы.
Напомним, 24 октября по всей Франции продолжились массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. После беспорядков и грабежей, в которые переросли демонстрации в прошлую субботу, МВД республики пообещало серьёзно усилить меры безопасности и увеличить задействованные в охране порядка силы полиции и жандармерии с 10 тыс. до 70 тыс. человек. Во многих городах были запрещены любые уличные акции, а также введён комендантский час. По данным МВД, в акциях 24 октября приняли участие 410 тыс. человек, тогда как профсоюз CGT считает, что их число достигло 800 тыс.
Ранее Life.ru писал, что во Франции почти тысяча человек задержана во время новой волны протестов против роста стоимости жизни — акции 24 октября снова обернулись столкновениями с полицией, нападениями на правоохранителей и грабежами магазинов. Глава МВД Лоран Нуньес признал, что уровень насилия остаётся крайне высоким, но заверил: на этот раз власти лучше защитили торговые точки, хотя отдельные магазины всё же пострадали — масштаб разрушений несопоставим с прошлой субботой. Министр связал это с усиленными мерами безопасности и поблагодарил сотрудников полиции и жандармерии.