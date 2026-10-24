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Регион
Опубликовано 24 октября, 21:44

Почти тысячу человек задержали на фоне массовых беспорядков во Франции

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почти тысяча человек задержана во Франции во время новой волны массовых протестов против роста стоимости жизни. Акции 24 октября вновь переросли в столкновения с полицией, нападения на правоохранителей и разграбление магазинов. Предварительные итоги беспорядков подвёл министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

По словам главы МВД, уровень насилия остаётся крайне высоким, а число задержанных уже приближается к тысяче. При этом власти считают, что на этот раз им удалось лучше защитить торговые точки от погромщиков.

Нуньес признал, что отдельные магазины вновь подверглись нападениям и грабежам, однако масштаб разрушений пока несопоставим с событиями предыдущей субботы. Министр связал это с усиленными мерами безопасности и поблагодарил сотрудников полиции и жандармерии.

В Париже после массового шествия начались столкновения с полицией
В Париже после массового шествия начались столкновения с полицией

Ранее сообщалось, что на акции протеста против роста цен во Франции вышли более 400 тысяч человек. По данным МВД страны, в демонстрациях участвовали 410 тысяч жителей, тогда как профсоюз CGT оценил их число в 800 тысяч. Самые серьёзные столкновения с полицией произошли в Париже, Нанте, Лилле и Лионе. В Нанте протестующие попытались ограбить ювелирный магазин, однако правоохранители пресекли кражу и задержали шестерых человек.

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Юрий Лысенко
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