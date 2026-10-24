Почти тысячу человек задержали на фоне массовых беспорядков во Франции

Почти тысяча человек задержана во Франции во время новой волны массовых протестов против роста стоимости жизни. Акции 24 октября вновь переросли в столкновения с полицией, нападения на правоохранителей и разграбление магазинов. Предварительные итоги беспорядков подвёл министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

По словам главы МВД, уровень насилия остаётся крайне высоким, а число задержанных уже приближается к тысяче. При этом власти считают, что на этот раз им удалось лучше защитить торговые точки от погромщиков.

Нуньес признал, что отдельные магазины вновь подверглись нападениям и грабежам, однако масштаб разрушений пока несопоставим с событиями предыдущей субботы. Министр связал это с усиленными мерами безопасности и поблагодарил сотрудников полиции и жандармерии.