«Забыли о своих странах»: В Совфеде раскрыли причину массовых протестов в Европе
Сенатор Карасин: ЕС после протестов переключится с Украины на внутренние дела
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Массовые протесты в Европе стали следствием того, что власти ряда стран ЕС сосредоточились на поддержке Украины, отодвинув внутренние проблемы на второй план. Растущее недовольство населения может заставить политиков пересмотреть приоритеты. Такое мнение в беседе с «Ридусом» выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
По словам сенатора, европейские правительства чрезмерно увлеклись финансированием Киева, поставками вооружений и подготовкой к возможному военному противостоянию с Россией. В результате социальные и экономические трудности собственных граждан остались без должного внимания.
«И чувствуется, что политики слишком увлеклись этой темой, забыв о том, что надо заниматься собственными странами», — подчеркнул Карасин.
Особенно масштабные акции состоялись в Германии, где 31 октября протестующие вышли на улицы более чем 30 городов. Среди их требований — отказ от возвращения обязательной военной службы и сокращение военных расходов.
Карасин считает, что происходящее свидетельствует о желании европейцев вернуть власти к решению насущных проблем. Сенатор выразил надежду, что общественное давление заставит руководство ЕС отказаться от конфронтационной риторики.
Ранее Life.ru сообщал о массовых протестах, охвативших сразу семь европейских стран. Во Франции на улицы вышли около 320 тысяч человек, а в Германии демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и задержаниями.