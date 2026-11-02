Массовые протесты в Европе стали следствием того, что власти ряда стран ЕС сосредоточились на поддержке Украины, отодвинув внутренние проблемы на второй план. Растущее недовольство населения может заставить политиков пересмотреть приоритеты. Такое мнение в беседе с «Ридусом» выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По словам сенатора, европейские правительства чрезмерно увлеклись финансированием Киева, поставками вооружений и подготовкой к возможному военному противостоянию с Россией. В результате социальные и экономические трудности собственных граждан остались без должного внимания.

«И чувствуется, что политики слишком увлеклись этой темой, забыв о том, что надо заниматься собственными странами», — подчеркнул Карасин.

Особенно масштабные акции состоялись в Германии, где 31 октября протестующие вышли на улицы более чем 30 городов. Среди их требований — отказ от возвращения обязательной военной службы и сокращение военных расходов.

Карасин считает, что происходящее свидетельствует о желании европейцев вернуть власти к решению насущных проблем. Сенатор выразил надежду, что общественное давление заставит руководство ЕС отказаться от конфронтационной риторики.