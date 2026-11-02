Европа пережила неспокойные выходные: массовые акции протеста прошли сразу в семи странах, а в нескольких городах демонстрации закончились столкновениями с полицией, поджогами и погромами. Правоохранителям пришлось применять водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули, а число задержанных в отдельных странах исчислялось сотнями. При этом причины недовольства оказались разными — от роста стоимости жизни и проблем с образованием до политических требований и поддержки запрещённых организаций.

Наиболее масштабные выступления состоялись во Франции. По данным МВД республики, 31 октября на улицы вышли около 320 тысяч человек, из них 70 тысяч — в Париже.

Несмотря на преимущественно мирный характер шествий, после завершения официальных мероприятий в ряде городов начались беспорядки. Участники провоцировали столкновения с силовиками, повреждали магазины и устраивали поджоги. По итогам дня и последовавшей ночи французские власти сообщили о 779 задержаниях. Из них 565 произошли до 21:00, ещё 214 — во время ночных мероприятий на Хэллоуин.

Не обошлось без напряжённой обстановки и в Германии. Молодёжные акции под лозунгом Gen Z regelt состоялись более чем в 30 городах. Участники выступали за улучшение образования, доступное жильё, социальную поддержку и защиту климата, а также против возможного возвращения обязательной военной службы.

В Берлине отдельное вечернее шествие закончилось столкновениями: в полицейских летели камни, бутылки и пиротехника. По данным правоохранителей, травмы получили 27 сотрудников полиции, почти 60 человек задержали. Беспорядки также произошли во Франкфурте, Гамбурге и Кёльне, где повреждали витрины, поджигали баррикады и пытались проникать в магазины.

В Нидерландах повышенные меры безопасности ввели в Гааге после распространения в социальных сетях призывов к протестам и разграблению торговых точек. В итоге полиция задержала 34 человека. При этом правоохранители заявили, что крупных беспорядков удалось избежать, хотя днём им пришлось вмешаться в конфликт между группами молодых людей.

В Швейцарии наиболее напряжённая обстановка сложилась в Цюрихе. Несколько сотен человек собрались на улицах города, после чего отдельные группы начали поджигать мусорные контейнеры, сооружать баррикады и забрасывать полицейских камнями, бутылками и пиротехникой. Силовики применили водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули. Столкновения продолжались примерно до половины второго ночи. Акции также прошли в Базеле.

В Великобритании внимание правоохранителей привлекла акция возле американского посольства в Лондоне. Демонстранты выступили в поддержку Palestine Action, деятельность которой запрещена британским законодательством. По данным полиции, задержали 325 человек. Большинство из них подозреваются в выражении поддержки организации, признанной запрещённой, а не в участии в уличных столкновениях.

В Албании протесты прошли в Тиране на фоне недовольства политикой правительства. Студенты, преподаватели и представители оппозиции требовали отставки премьер-министра Эди Рамы и формирования временного кабинета министров. Ситуация обострилась после того, как некоторые участники начали бросать в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Правоохранители ответили применением водомётов и слезоточивого газа. По данным албанской полиции, после акции задержали шесть человек, ещё троих привлекли к уголовному производству, двоих объявили в розыск.

Протестные мероприятия состоялись и в Австрии, однако там обошлось без масштабных беспорядков. По данным газеты Der Standard, у здания парламента в Вене собрались около ста человек. Участники выступали с социальными и политическими требованиями, после чего направились к Венскому университету. Полиция подтвердила, что акция прошла спокойно.

Ранее сенатор Алексей Пушков усомнился в способности президента Франции Эмманюэля Макрона остановить волну протестов, несмотря на обещания навести порядок. Парламентарий обратил внимание на сообщения о нападениях на силовиков и применении «коктейлей Молотова» во время беспорядков. Пушков также предположил, что за протестной активностью могут стоять внешние силы.