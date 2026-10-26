«Стремление к миру — акт мужества»: Ле Пен объявила, какой станет Франция после её победы

Франция должна стать «нацией мира» и отказаться от участия в чужих военных конфликтах. С таким обещанием выступила Марин Ле Пен, открывшая президентскую кампанию на съезде партии «Национальное объединение» в Орлеане. Политик заявила, что в случае победы на выборах 2027 года не позволит отправлять французскую молодёжь на войны, не связанные с интересами страны. Об этом сообщает Le Monde.

Ле Пен раскритиковала сторонников активного военного вмешательства за рубежом. По её мнению, стремление добиваться мира не свидетельствует о слабости государства, а, напротив, требует политической смелости.

«Стремление к миру — это не, как утверждают поджигатели войны в тылу, заполонившие министерства и телевизионные студии, акт слабости, а акт мужества», — заявила политик.

Она также пообещала не отправлять молодых французов погибать в безрассудных военных авантюрах, особенно если речь идёт о конфликтах, которые не затрагивают непосредственно интересы Франции. Именно такой подход Ле Пен намерена положить в основу своей будущей внешней политики.

Одновременно политик раскрыла планы формирования правительства. В случае победы на президентских выборах в мае 2027 года премьер-министром станет нынешний председатель «Национального объединения» Жордан Барделла. Ему предстоит возглавить кабинет национального единства, открытый для представителей разных политических сил.

Необходимость подобного правительства Ле Пен объяснила расколом французского общества. По её словам, стране требуется объединение граждан, восстановление порядка и пересмотр подходов к государственному управлению. Свою предвыборную программу она представила как проект национального возрождения.

Выступление в Орлеане стало первой крупной речью Ле Пен в рамках новой президентской кампании. По данным Le Monde, мероприятие собрало более восьми тысяч сторонников партии. Накануне Барделла был переизбран председателем «Национального объединения», получив 98,98% голосов.