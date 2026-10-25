Ле Пен пообещала никому не отдавать контроль над ядерным оружием Франции

Марин Ле Пен пообещала не допустить передачи контроля над французским ядерным арсеналом другим государствам в случае победы на президентских выборах 2027 года. Кандидат от партии «Национальное объединение» обозначила свою позицию на съезде политической силы в Орлеане.

«Наша оборона не будет ни делегирована, ни объединена с обороной других стран. Мы сохраним исключительное право распоряжаться нашим ядерным оружием», — ответила она.

По её убеждению, национальная оборона Франции не должна зависеть от других стран или становиться частью объединённой системы управления. Любые уступки иностранным партнёрам в этом вопросе Ле Пен расценивает как предательство государственных интересов.

Ранее Life.ru сообщал о начале консультаций Франции и Польши по созданию европейского «ядерного зонтика». Первая встреча специальной рабочей группы состоялась 10 июля 2026 года в Париже. Переговоры организовали в рамках предложенной президентом Эмманюэлем Макроном концепции расширенного ядерного сдерживания. Варшава тогда не стала раскрывать подробности обсуждения, ограничившись сообщением о рассмотрении вопросов региональной безопасности. При этом французский лидер ранее заявлял, что аналогичный диалог ведётся сразу с десятью государствами.