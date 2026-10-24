Один ядерный зонт хорошо, а два — лучше: Польша присмотрелась к арсеналам США и Франции

Польша намерена укрепить свою роль в системе ядерного сдерживания НАТО, заручившись поддержкой сразу двух атомных держав — США и Франции. Варшава рассчитывает присоединиться к американской программе Nuclear Sharing, одновременно расширяя оборонное взаимодействие с Парижем. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу WNP.pl.

По словам главы ведомства, одним из возможных шагов к реализации инициативы станет сотрудничество с Вашингтоном по созданию постоянной американской военной базы на польской территории. При этом конкретный график дальнейших решений пока не определён: прежде властям предстоит согласовать ключевые вопросы с европейскими партнёрами.

Варшава также не намерена ограничиваться исключительно американскими гарантиями безопасности.

«Участие в американской программе ядерного сотрудничества не исключает налаживания отношений с Францией», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Министр обратил внимание, что Париж предлагает европейским союзникам более активное участие в механизмах ядерного сдерживания. Таким образом, польское руководство рассматривает возможность одновременно развивать оба направления сотрудничества, усиливая позиции страны в оборонной архитектуре Европы.