Один ядерный зонт хорошо, а два — лучше: Польша присмотрелась к арсеналам США и Франции
Польша хочет присоединиться к ядерной программе США и расширить связи с Францией
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Польша намерена укрепить свою роль в системе ядерного сдерживания НАТО, заручившись поддержкой сразу двух атомных держав — США и Франции. Варшава рассчитывает присоединиться к американской программе Nuclear Sharing, одновременно расширяя оборонное взаимодействие с Парижем. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу WNP.pl.
По словам главы ведомства, одним из возможных шагов к реализации инициативы станет сотрудничество с Вашингтоном по созданию постоянной американской военной базы на польской территории. При этом конкретный график дальнейших решений пока не определён: прежде властям предстоит согласовать ключевые вопросы с европейскими партнёрами.
Варшава также не намерена ограничиваться исключительно американскими гарантиями безопасности.
«Участие в американской программе ядерного сотрудничества не исключает налаживания отношений с Францией», — подчеркнул Косиняк-Камыш.
Министр обратил внимание, что Париж предлагает европейским союзникам более активное участие в механизмах ядерного сдерживания. Таким образом, польское руководство рассматривает возможность одновременно развивать оба направления сотрудничества, усиливая позиции страны в оборонной архитектуре Европы.
Ранее Life.ru сообщал, что Польша отказалась от идеи размещения ядерных боеголовок на собственной территории. Замминистра обороны республики Павел Залевский объяснил, что Варшава заинтересована в участии в соответствующих программах НАТО, однако для этого необязательно хранить атомное оружие непосредственно в стране. При этом польские власти продолжали обсуждать с Францией создание европейского «ядерного зонтика».