Семья выходит вперёд: Ле Пен перестраивает штаб перед выборами во Франции

Марин Ле Пен усиливает позиции родственников и проверенных соратников в своей президентской кампании во Франции. Как пишет Politico, перестановки происходят за несколько месяцев до выборов 2027 года и на фоне скандала вокруг председателя «Национального объединения» Жордана Барделлы.

Одну из ключевых ролей получила племянница Ле Пен Нольвенн Оливье — она стала директором по коммуникациям президентской кампании. В ближайшее окружение политика также вновь вошла другая её племянница Марион Марешаль, которая после разрыва с политическим лагерем семьи в предыдущие годы снова сблизилась с Ле Пен и, как ожидается, будет активно участвовать в кампании.

В штаб вернулись и многолетние соратники политика. Бывший руководитель аппарата Ле Пен Рено Лабайе получил должность заместителя директора кампании, а депутат Себастьян Шеню теперь занимается взаимодействием с представителями партии на местах.

Politico связывает эти перестановки с желанием Ле Пен опереться на людей, которым она давно доверяет. При этом издание подчёркивает, что признаков подготовки к разрыву с Барделлой нет: Ле Пен продолжает публично его поддерживать.

Сам Барделла оказался в центре скандала после публикации Mediapart. Издание приписало ему антисемитские и конспирологические высказывания в частной переписке 2013–2015 годов. Глава RN назвал материалы подделкой, отверг обвинения и обратился в суд с иском о клевете.

Перестройка штаба идёт на фоне подготовки Ле Пен к президентским выборам 2027 года. Её племянница Нольвенн Оливье была назначена руководителем коммуникаций ещё летом, а французские СМИ в последние недели также отмечали усиление роли родственников и старых соратников в окружении политика.