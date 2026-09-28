Партия Ле Пен впервые сможет сформировать фракцию в Сенате Франции

«Национальное объединение» французского политика Марин Ле Пен вместе с союзниками впервые получило достаточно мест для создания собственной парламентской группы в Сенате Франции. Это стало одним из главных итогов частичных выборов 27 сентября, на которых обновлялись 178 из 348 кресел верхней палаты. Для формирования фракции требуется минимум десять сенаторов.

До голосования RN располагало лишь тремя мандатами. После выборов партия и её союзники из UDR могут рассчитывать как минимум на 14 мест, что позволяет перейти к оформлению отдельной фракции. Такая структура даёт больше времени для выступлений и расширяет возможности участия в работе комиссий. Ле Пен назвала результат «исторической победой».

Ещё одним изменением стало появление в верхней палате представителя «Непокорившейся Франции». Сенатором от Роны избран Габриэль Амар, благодаря чему LFI впервые получила место в этой части парламента.

При этом общий баланс сил в Сенате существенно не изменился: большинство сохранили «Республиканцы» и их центристские союзники.

Ранее Life.ru сообщал, что Марин Ле Пен заявила о невозможности для Франции продолжать прежние объёмы финансовой поддержки Украины. По её словам, состояние государственных финансов заставляет Париж пересматривать расходы, связанные с помощью Киеву.