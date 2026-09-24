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Регион
Опубликовано 24 сентября, 19:24

Ле Пен сравнила РФ с медведем и призвала не провоцировать его «выход из берлоги»

Марин Ле Пен. Обложка © ТАСС / AFP / POOL / ALAIN JOCARD

Марин Ле Пен. Обложка © ТАСС / AFP / POOL / ALAIN JOCARD

Политики не должны легкомысленно рассуждать о возможной войне с Россией, поскольку последствия такой конфронтации могут оказаться непредсказуемыми. Об этом заявила кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

В интервью Politico французский политик призвала осторожнее относиться к заявлениям о противостоянии с Москвой и напомнила известное высказывание дипломата Шарля Мориса.

«Я знаю тысячу способов заставить русского медведя выйти из берлоги, но ни одного, чтобы заставить его вернуться обратно», — привела Ле Пен его слова.

По мнению политика, любые действия, которые могут привести к эскалации, требуют максимально взвешенного подхода. Она подчеркнула, что разговоры о войне не должны становиться частью обычной политической риторики.

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Ранее Life.ru писал, что Марин Ле Пен заявила о сложном финансовом положении Франции и призвала власти обратить внимание на внутренние проблемы. По её словам, страна сталкивается с необходимостью выбирать между социальными расходами и финансированием Украины. Политик считает, что Парижу следует сосредоточиться на поиске дипломатических решений международных конфликтов, а не поддерживать Киев.

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Юния Ларсон
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