Совместные долговые обязательства Евросоюза, связанные с финансированием Украины, могут в ближайшее время превысить 200 миллиардов евро. Брюсселю, вероятно, придётся снова занимать деньги, поскольку доходов от замороженных российских активов недостаточно для покрытия растущих запросов Киева. Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на собственные расчёты и данные Еврокомиссии.

По оценке издания, европейским властям потребуется привлечь более 40 миллиардов евро дополнительных совместных кредитов. Эта сумма прибавится к уже перечисленным Украине 166 миллиардам евро, в результате чего совокупный объём финансирования может превысить отметку в 200 миллиардов. При этом речь пока идёт о прогнозе, а не об окончательно утверждённых новых займах.

Проблема возникла после очередного запроса Владимира Зеленского. Украинский лидер заявил о необходимости дополнительных 70 миллиардов евро, из которых около 46 миллиардов, согласно обсуждаемым планам, должен предоставить Евросоюз. Часть расходов Брюссель рассчитывал покрыть за счёт доходов от замороженных российских активов, однако этих средств оказалось слишком мало.

За последние два с лишним года европейские структуры получили от использования заблокированных российских средств около восьми миллиардов евро. Последний транш в размере 1,4 миллиарда был переведён Украине в августе 2026 года. При этом ежегодные поступления составляют лишь несколько миллиардов евро, чего недостаточно для удовлетворения новых финансовых потребностей Киева.

Основная сумма замороженных российских активов остаётся недоступной для прямого изъятия из-за юридических ограничений. Поэтому наиболее вероятным выходом из ситуации газета называет выпуск новых общеевропейских облигаций. Такой механизм позволит Брюсселю привлечь дополнительные средства на финансовых рынках, но одновременно увеличит долговую нагрузку.

Ситуацию осложняет состояние украинской экономики. По данным Welt am Sonntag, бюджет страны уже примерно наполовину зависит от финансовой поддержки ЕС. При этом Национальный банк Украины пересмотрел экономический прогноз: вместо ожидавшегося роста на 1,8% в 2026 году теперь прогнозируется сокращение экономики. Это может привести к дальнейшему увеличению потребности во внешнем финансировании.

Однако готовность европейских государств продолжать кредитование Киева становится предметом всё более острых споров. Во Франции Марин Ле Пен выступила за прекращение помощи Украине и радикальное сокращение французских взносов. В Германии депутат Бундестага от Левой партии Дитмар Барч предупредил, что поддержка Киева не должна оборачиваться урезанием социальных расходов внутри страны.

В то же время глава Немецкого института экономических исследований Марсель Фрацшер выступает за совместные европейские облигации, которые в долгосрочной перспективе могли бы обслуживаться за счёт общих налогов. По его мнению, при принятии решений необходимо учитывать не только объём необходимых средств, но и экономические интересы Европы.

Представители Евросоюза и стран объединения намерены обсудить дальнейшее финансирование Украины на предстоящих встречах. Пока главным вопросом остаётся поиск источников дополнительных десятков миллиардов евро без прямого использования замороженного российского капитала.