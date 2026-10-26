Миллиарды для Киева стали яблоком раздора — страны ЕС спорят, кто оплатит новый кредит

Новые переговоры о финансировании Украины грозят обострить разногласия между государствами Евросоюза. Как пишет итальянское агентство Agenzia Nova, обсуждение кредита примерно на 45 миллиардов евро усилит противоречия между странами с разным уровнем поддержки Киева.

Брюссель рассчитывает до конца 2026 года согласовать механизм предоставления средств на следующий год. Одним из наиболее вероятных решений рассматривается заём под гарантии действующего бюджета объединения. Однако поиски денег совпали с непростыми переговорами о долгосрочных расходах ЕС, из-за чего финансовый вопрос рискует превратиться в новый повод для политического противостояния.

Особое недовольство возникает среди государств, которые направляют Украине значительные объёмы помощи. Их представители считают несправедливой ситуацию, при которой одни участники объединения берут на себя основные расходы, а другие отказываются от сопоставимых обязательств. Дополнительные споры вызывает распределение средств европейских фондов между членами ЕС.

При этом Чехия и Словакия уже дали понять, что не намерены участвовать в новом механизме кредитования Киева. Аналогичную позицию, как ожидается, может занять Венгрия. В результате европейским лидерам предстоит не только определить источник финансирования, но и договориться о распределении ответственности между государствами.

Ситуацию осложняют растущие запросы украинских властей. На недавнем саммите Владимир Зеленский заявил о потребности страны в дополнительных 70 миллиардах евро на 2027 год. Ранее Евросоюз согласовал двухлетний кредит на 90 миллиардов, предусматривающий по 45 миллиардов на 2026 и 2027 годы, однако этих средств, согласно новым оценкам, недостаточно для покрытия всех потребностей Киева.

Обсуждение будущего финансового механизма запланировано на 26 ноября. К этой дате Еврокомиссия должна представить возможные варианты решения проблемы. Итоговый размер поддержки будет зависеть в том числе от взносов союзников Украины по НАТО и доступных средств европейских фондов.

Ранее ведущий сотрудник Центра социальных проблем Института Европы РАН Сергей Фёдоров выразил мнение, что подключение Евросоюза к переговорам по урегулированию украинского конфликта способно негативно отразиться на мирном процессе. По словам эксперта, европейская сторона не готова слушать и слышать позицию России.