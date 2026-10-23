«Демонизируют Россию»: Почему ЕС нельзя допускать до переговоров по Украине
Политолог Фёдоров считает участие ЕС в переговорах по Украине вредным для мира
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Участие ЕС в переговорах по украинскому урегулированию может навредить мирному процессу, заявил ведущий сотрудник Центра социальных проблем Института Европы РАН Сергей Фёдоров. По его мнению, европейская сторона не готова прислушиваться к позиции РФ.
«Евросоюз загнал себя в угол, демонизируя Россию, стращая весь мир и себя в первую очередь бредовой угрозой нападения на Европу», — отметил собеседник «Ридуса».
США, несмотря на поддержку Украины, хотя бы готовы слышать российскую сторону. От ЕС такой готовности политолог не видит, поэтому полагает, что Европе лучше оставаться за кулисами переговоров.
Отказ Бельгии поддержать конфискацию российских активов специалист связал с собственными интересами. По его оценке, она опасается потерять статус надёжного места хранения средств и нанести удар по своей финансовой системе, а не симпатизирует России.
Тем временем председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС не намерен мешать мирным инициативам США или конкурировать за ведущую роль в урегулировании конфликта на Украине. При необходимости Брюссель может назначить специального переговорщика либо использовать существующие дипломатические и политические каналы.