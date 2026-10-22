«Разные политические силы»: Названы вероятные представители ЕС на переговорах с Россией

Европу на переговорах с Россией может представлять группа из четырёх политиков, предположил политолог, доцент Финансового университета Вадим Трухачёв. По его оценке, в неё могут войти генсек НАТО Марк Рютте, председатель Евросовета Антониу Кошта, президент Финляндии Александр Стубб и президент Чехии Пётр Павел.

Руководящую роль специалист отвёл Рютте, сославшись на его аппаратный опыт и практику взаимодействия с Россией. Кошта помогал бы ему по линии ЕС, Стубб представлял бы консерваторов, а Павел был бы полезен благодаря знанию военных вопросов. Такой состав позволил бы учесть политическое и языковое разнообразие Европы.