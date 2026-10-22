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Опубликовано 22 октября, 14:25

«Разные политические силы»: Названы вероятные представители ЕС на переговорах с Россией

Аналитик Трухачёв: Переговорщиками ЕС могут стать Рютте, Кошта, Стубб и Павел

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Европу на переговорах с Россией может представлять группа из четырёх политиков, предположил политолог, доцент Финансового университета Вадим Трухачёв. По его оценке, в неё могут войти генсек НАТО Марк Рютте, председатель Евросовета Антониу Кошта, президент Финляндии Александр Стубб и президент Чехии Пётр Павел.

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Руководящую роль специалист отвёл Рютте, сославшись на его аппаратный опыт и практику взаимодействия с Россией. Кошта помогал бы ему по линии ЕС, Стубб представлял бы консерваторов, а Павел был бы полезен благодаря знанию военных вопросов. Такой состав позволил бы учесть политическое и языковое разнообразие Европы.

«Скорее всего, переговорщиков будет группа. Одним не ограничатся. При этом я предположу состав. Он должен отражать разные политические силы...» — отметил аналитик в интервью «Газете.ru».

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Напомним, по данным Financial Times, лидеры ЕС могут выйти на прямые переговоры с Владимиром Путиным, не дожидаясь новых инициатив США. Кроме того, Politico сообщило об обсуждении кандидатуры представителя ЕС для диалога с Россией.

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Борис Эльфанд
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