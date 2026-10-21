«Прошёлся огнемётом»: Премьер Бельгии заявил о провале идеи изъятия российских активов

Еврокомиссия больше не станет предлагать конфискацию замороженных российских активов ради помощи Украине. В этом уверен премьер Бельгии Барт де Вевер, который подвёл в парламенте итоги недавнего саммита ЕС, пишет The Brussels Times.

«Один из коллег сказал мне в кулуарах, что я словно прошёлся по этой дискуссии огнемётом», — сказал он.

По словам политика, европейские лидеры заметно охладели к идее изъятия средств. Впрочем, отдельные страны объединения всё ещё могут попытаться возобновить дискуссию.

Бельгийский премьер раскритиковал своего нидерландского коллегу Роба Йеттена, который публично призывал использовать заблокированные деньги Москвы. По мнению де Вевера, подобные заявления делают преимущественно руководители, не участвовавшие в предыдущих обсуждениях и не знакомые со всеми последствиями такого шага. Он также предупредил, что даже разговоры о возможной конфискации способны создать юридические проблемы.

Ранее Life.ru рассказывал, как де Вевер притворился, что не понимает английский язык, чтобы уйти от вопроса о судьбе российских активов. Во время брифинга 16 октября журналистка поинтересовалась предложением США использовать заблокированные средства для возобновления мирных переговоров по Украине. Политик сначала предложил собеседнице перейти на немецкий, а затем признался, что просто пытался выиграть время для размышлений. В итоге он пояснил, что распоряжаться этими деньгами без единогласного согласия стран Евросоюза нельзя.