«Я не понимаю английский»: Де Вевер отчитал журналиста за вопрос о российских активах

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что использовать замороженные российские активы без единогласного решения лидеров Евросоюза нельзя. На брифинге он сначала сделал вид, что не понимает вопрос журналистки на английском языке, а затем объяснил, что таким образом пытался выиграть время для ответа.

Журналистка спросила главу бельгийского правительства о предложении США использовать заблокированные в Европе российские средства ради возобновления мирных переговоров. Де Вевер ответил по-английски, что не понимает этот язык. Он предложил задать вопрос на немецком и в шутку отчитал журналиста за то, что тот отказывается говорить на родном языке.

«Всё это я говорю для того, чтобы не отвечать на ваш вопрос и подольше подумать, что же мне на самом деле сказать», — сознался политик. При этом он подчеркнул, что без единогласного согласия руководителей стран ЕС никто не может рассчитывать на использование замороженных российских активов.

По словам де Вевера, заблокированные российские средства теперь заморожены бессрочно. Поэтому Евросоюзу больше не придётся каждые шесть месяцев отдельно продлевать ограничения на их использование.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что Бельгия считает конфискацию замороженных российских активов безумием из-за риска ответного ареста европейской собственности в России. По его словам, ЕС вновь обсуждает использование этих средств для Украины, хотя в декабре прошлого года Бельгия убедила партнёров отказаться от конфискации, после чего лидеры ЕС договорились о кредите Киеву на 90 млрд евро.