Бельгия считает идею конфискации замороженных российских активов безумием из-за риска ответного ареста европейской собственности в России. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с газетой «Известия».

«Что касается Бельгии, то она считает эту затею безумием, поскольку Москва может в ответ арестовать европейские активы», — пояснил парламентарий.

По словам Мариани, Евросоюз вновь вернулся к обсуждению использования российских средств для финансирования Украины. В декабре прошлого года Бельгии удалось убедить партнёров отказаться от конфискации, после чего европейские лидеры договорились предоставить Киеву кредит на 90 миллиардов евро.

Теперь вопрос снова оказался на повестке. Как пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников, Германия и другие государства ЕС усиливают давление на Брюссель, добиваясь согласия на использование заблокированных российских средств. Среди альтернатив обсуждается выделение денег из общего бюджета Евросоюза, что может потребовать сокращения расходов на поддержку фермеров и регионов.

Основная часть российских активов в Европе сосредоточена в бельгийском депозитарии Euroclear. Речь идёт примерно о 180–185 миллиардах евро. Власти Бельгии опасаются судебных исков и возможных ответных действий Москвы, поэтому настаивают на распределении финансовых рисков между всеми странами объединения.

Российские активы остаются заблокированными с 2022 года. Москва неоднократно выступала против использования этих средств и предупреждала о возможных ответных мерах в случае их конфискации.

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз пока не нашёл способа изъять российские активы. Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что Брюсселю необходимо договориться с Бельгией о распределении финансовых рисков. При этом от самой идеи направить замороженные средства на поддержку Киева европейские власти отказываться не намерены.