Лидеры ЕС не согласовали бюджет на 2028–2034 годы объёмом 1,76 трлн евро

Лидеры Евросоюза не смогли согласовать семилетний бюджет на саммите в Брюсселе. Разногласия вызвал план расходов на 2028–2034 годы объёмом 1,76 трлн евро. Об этом сообщил журналистам европейский дипломатический источник в кулуарах встречи, пишет ТАСС.

Участники саммита отклонили предложение Еврокомиссии. Альтернативный вариант, который предусматривал сокращение расходов на 140 млрд евро, также не получил необходимой поддержки.

«Лидеры проведут дополнительную экстренную встречу 26 ноября для поиска решения», — сообщил дипломат.

Несмотря на отсутствие соглашения, источник отметил пользу дискуссии и определённый прогресс в переговорах.

Основные разногласия возникли между странами — донорами общего бюджета и получателями европейского финансирования. Первые перечисляют в бюджет ЕС больше, чем получают из него, вторые — наоборот. Глава Европарламента Роберта Метсола ранее назвала масштаб этих разногласий беспрецедентным.

Еврокомиссия настаивает на увеличении бюджета и предлагает впервые включить в него статьи о военных инвестициях. Дополнительные расходы она также связывает с возможным расширением Евросоюза. В период с 2028 по 2034 год комиссия ожидает вступления балканских стран, а ближе к его завершению рассчитывает на приём Украины и Молдавии.

Государства — получатели помощи поддерживают увеличение расходов. Они опасаются, что новые обязательства сократят финансирование действующих программ. Страны-доноры, в первую очередь Германия, стремятся ограничить рост нагрузки на свои экономики.

Политическую договорённость участники переговоров рассчитывают заключить до конца 2026 года. Оставшееся время потребуется для юридического оформления и утверждения бюджетных решений до начала нового семилетнего периода.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее выступил против переноса согласования за пределы декабря. По его оценке, затяжной спор перед выборами во Франции в апреле 2027 года может усилить позиции Марин Ле Пен, которая требует сократить бюджет ЕС.

Ранее сообщалось, что саммит Евросоюза впервые с начала СВО начал работу с внутренних вопросов, а обсуждение Украины перенёс на второй день. В Брюсселе лидеры сосредоточились на ценах на энергоносители, конкурентоспособности экономики и долгосрочных расходах объединения. Среди спорных тем оказались общий объём бюджета, источники его пополнения и распределение средств между программами. Украинский вопрос включили в повестку 16 октября. Ожидалось, что к участникам саммита присоединится Владимир Зеленский, после чего европейские лидеры отдельно обсудят дальнейшую поддержку Киева. В энергетической части переговоров они планировали рассмотреть краткосрочные меры для снижения финансовой нагрузки на граждан и бизнес.