Украина подождёт: Саммит ЕС впервые с начала СВО начал работу с других вопросов

Лидеры Евросоюза впервые с начала СВО не стали начинать саммит с обсуждения Украины. Украинский вопрос перенесли на второй день двухдневной встречи в Брюсселе.

В первый день европейские лидеры сосредоточатся на внутренних проблемах объединения. Среди главных тем — высокие цены на энергоносители, конкурентоспособность экономики и согласование семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

Украину планируется обсудить 16 октября. Ожидается, что к лидерам стран ЕС присоединится Владимир Зеленский, после чего главы государств проведут отдельную дискуссию о дальнейшей поддержке Киева.

Вопрос долгосрочного бюджета остаётся одним из наиболее спорных. Страны Евросоюза расходятся во мнениях относительно общего объёма расходов, источников финансирования и распределения средств между ключевыми программами.

Энергетика также стала одной из центральных проблем саммита на фоне роста стоимости топлива. Европейским лидерам предстоит обсудить возможные краткосрочные меры для снижения нагрузки на граждан и бизнес.

Ранее Life.ru писал, что Евросоюз намерен выделить Украине дополнительные средства на закупку ракет и беспилотников. Тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала обсуждение на саммите финансовых потребностей Киева на 2027 год и поиска дополнительной международной поддержки.