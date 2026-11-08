Странам НАТО не хватает около семи миллиардов евро для выполнения обязательств по военной помощи Украине в 2026 году. При этом среди крупнейших доноров Киева нарастает усталость от постоянного финансирования новых пакетов поддержки. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов альянса.

По данным издания, ещё в июле все 32 государства НАТО договорились выделить Украине 70 миллиардов евро в текущем году и аналогичную сумму в 2027-м. Однако менее чем за два месяца до конца года часть обещанного финансирования остаётся необеспеченной.

Один из собеседников Politico признал, что крупнейшие страны-доноры, неоднократно выделявшие средства на поддержку Киева, испытывают «некоторую усталость». При этом пока неясно, за счёт каких именно взносов или механизмов образовался дефицит.

Нехватка денег может осложнить закупку вооружений и оборудования, необходимых украинской армии в зимний период. В частности, речь идёт о средствах защиты от ракетных ударов и беспилотников.

Дополнительную нагрузку на европейских союзников создаёт изменение подхода Вашингтона. США практически прекратили выделять новые пакеты помощи Киеву, из-за чего основная финансовая ответственность легла на европейские государства. При этом их собственные бюджеты также испытывают давление.

По информации Politico, представители стран НАТО планируют обсудить проблему 17 ноября. Новые финансовые обязательства ещё могут быть согласованы, однако собеседники издания не исключают, что выполнить установленный на 2026 год целевой показатель не удастся.