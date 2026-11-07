Германия больше не может поставлять Украине зенитные ракетные комплексы Patriot из собственных запасов, поскольку дальнейшая передача вооружений создаст опасные пробелы в обороне самой ФРГ. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью медиагруппе Funke.

«Германия уже поставила несколько систем и к ним множество управляемых ракет. Большего мы сейчас сделать не можем. Всё, что мы отдадим сейчас, мы временно не сможем возместить — это проделает у нас [в обороне] бреши, допустить которые мы не имеем права», — подчеркнул глава немецкого Минобороны.

Писториус признал, что снабжение Украины средствами противовоздушной обороны, прежде всего комплексами Patriot, становится всё более сложной задачей. По его словам, Берлин уже передал Киеву значительное количество вооружений, однако дальнейшее сокращение собственных запасов недопустимо с точки зрения национальной безопасности.

При этом министр обратил внимание на вклад других государств в поддержку Украины. Он отметил, что некоторые союзники сделали значительно меньше Германии, поэтому Берлин ожидает от них дополнительных усилий. Обсудить распределение военной помощи Писториус намерен на следующем заседании Контактной группы по Украине, запланированном на середину ноября.

Глава оборонного ведомства также заявил, что не видит больших шансов на скорое прекращение огня на Украине. Одновременно он раскритиковал позицию партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), выступающей за прекращение помощи Киеву. По мнению Писториуса, такой шаг может привести к массовому притоку украинских беженцев в государства Центральной и Западной Европы.

Германия остаётся крупнейшим европейским донором Украины. По приведённым данным, с 24 февраля 2022 года Берлин предоставил Киеву около 43,3 миллиарда евро гуманитарной и 57,6 миллиарда евро военной помощи. Помимо государственных поставок, доставкой гуманитарных грузов занимаются немецкие частные и общественные организации.

Ранее Life.ru сообщал, что Нидерланды вместе с союзниками начали искать способы ускорить поставки американских ракет Patriot Украине. Речь идёт о возможной продаже 500 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE и сопутствующего оборудования на сумму 2,1 миллиарда долларов. Вашингтон одобрил сделку 30 октября, однако сроки фактической передачи вооружений пока не определены.