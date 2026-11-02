Россия располагает запасом до 700 баллистических ракет и продолжает наращивать их производство, тогда как Украина испытывает серьёзную нехватку американских перехватчиков Patriot. На растущий разрыв между возможностями российской ракетной промышленности и поставками средств противовоздушной обороны Киеву обращает внимание Financial Times (FT).

По оценкам украинской стороны, которые приводит издание, российские предприятия выпускают около 130 баллистических ракет ежемесячно. О наличии в распоряжении Москвы до 700 таких боеприпасов ранее заявлял Владимир Зеленский. Он также утверждал, что Россия располагает несколькими тысячами ракет других типов, и призывал западных союзников усилить санкционное давление на российский оборонно-промышленный комплекс.

При этом возможности украинской противовоздушной обороны ограничены нехваткой перехватчиков. По словам Зеленского, в течение 2026 года Киев получал из США в среднем лишь 12 ракет для комплексов Patriot в месяц. Дополнительные боеприпасы украинская сторона пытается получить у европейских партнёров, однако их передача требует согласования с Вашингтоном.

Ситуацию осложняют сроки выполнения новых американских контрактов. Госдепартамент США 30 октября одобрил возможную продажу Украине 500 перехватчиков PAC-3 MSE и сопутствующего оборудования на сумму 2,1 миллиарда долларов. Однако сами ракеты ещё предстоит произвести, а их поставки могут растянуться на несколько лет.

Киев рассчитывает на другой вариант: получить боеприпасы из существующих запасов США и европейских стран, а затем компенсировать их новым производством. Как сообщает Reuters, украинские власти настаивают на ускорении поставок, поскольку новые российские ракетные удары, по заявлениям Зеленского, могут последовать в ближайшее время.

Ещё 29 октября Reuters передавало предупреждение украинского политика о подготовке новых ударов баллистическими ракетами. Тогда Зеленский вновь обратился к западным партнёрам за дополнительными средствами ПВО. Одновременно он сообщил об украинских атаках на российские военные объекты, включая аэродром и площадку, которую Киев связывает с пусками ракет «Искандер».

Проблему нехватки Patriot усугубляет высокая нагрузка на американский оборонный комплекс. США вынуждены распределять ограниченные запасы перехватчиков между собственными потребностями и обязательствами перед союзниками. Кроме того, производство новых боеприпасов требует времени, даже с учётом планов по расширению мощностей.

Таким образом, Украина сталкивается с серьёзным разрывом между заявленными потребностями в противоракетной обороне и объёмами американских поставок.

Ранее Life.ru сообщал, что Нидерланды вместе с союзниками ищут способ ускорить поставки американских ракет Patriot Украине. Речь идёт о партии из 500 перехватчиков PAC-3 MSE стоимостью 2,1 миллиарда долларов. Министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус заявила о работе над сокращением сроков передачи вооружений. При этом само разрешение Госдепартамента США на продажу не означает немедленной отправки ракет Киеву.