Украина готова на месяц прекратить удары по российским НПЗ, если США предоставят запас ракет для системы ПВО Patriot. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News.

«Если вам нужно, чтобы мы в течение месяца не наносили удары по российским НПЗ, предоставьте мне Patriot на один месяц», — выдвинул он условие.

Зеленский назвал удары по российским НПЗ ответом на атаки на украинские объекты электроэнергетики, газовую инфраструктуру и нефтеперерабатывающие предприятия.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о возобновлении украинских атак на российские НПЗ после перерыва. По его словам, 30 октября были атакованы три нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс. Небольшие повреждения получило одно предприятие, в целом система защиты и ПВО сработала.