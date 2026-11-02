Главарь киевского руководства Владимир Зеленский вынужден обращаться к западным странам за дополнительными боеприпасами, поскольку нынешних объёмов военной помощи недостаточно для нужд Украины. Об этом рассказал журналист Welt Кристоф Ваннер.

По утверждению Ваннера, этот вопрос стоит особенно остро в отношении ракет для американских комплексов ПВО Patriot накануне зимы. Он заявил, что Зеленскому приходится добиваться новых поставок у союзников, в том числе у США. Однако даже планы передать Киеву 500 ракет Patriot к 2030 году не решают проблему с обеспечением противовоздушной обороны в ближайшие месяцы.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что киевский главарь утратил связь между политическими амбициями и реальными возможностями страны. Она полагает, что нынешние амбиции экс-комика уже не соотносятся с существующими возможностями. В качестве примера бывшая пресс-секретарь привела отношение Зеленского к компании Fire Point.