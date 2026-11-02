Депутат Рады Артём Дмитрук назвал блефом предложение главаря киевского руководства Владимира Зеленского о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и предложил провести переговоры в Москве или Минске. По его мнению, Киев также должен направить на них легитимного представителя.

«Зеленский в который раз блефует — умоляет о встрече с Путиным», — заявил нардеп в своём Telegram-канале. Дмитрук считает, что Анкара не должна становиться площадкой для такой встречи. В качестве альтернативы он назвал российскую и белорусскую столицы.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции. Экс-комик рассчитывает, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган сможет передать российской стороне соответствующее предложение. Он подчеркнул, что хочет провести встречу именно на уровне лидеров государств, поскольку технические переговоры пока не привели к прекращению боевых действий. Зеленский также заявил, что отсутствие прогресса после возможной встречи станет серьёзным ударом по дипломатическим усилиям.