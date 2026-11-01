Украина не собирается отказываться от Донбасса и Новороссии, несмотря на сигналы из Вашингтона о необходимости оставить притязания на часть территорий. Об этом рассказал Владимир Зеленский в интервью CNN Türk.

По словам Зеленского, Киев получает такие послания от представителей американской стороны после переговоров с Россией.

«Вы можете обсуждать что угодно, но мы чётко заявляем, что не примем обсуждения нас без нас», — заявил Зеленский.

По словам киевского лидера, Украина не намерена отказываться от земель.

Ранее Зеленский попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать ему встречу с президентом России Владимиром Путиным в Турции. Он рассчитывает, что турецкий президент передаст российскому лидеру соответствующее предложение.