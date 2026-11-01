Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции. Украинский лидер рассчитывает, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган сможет передать российской стороне соответствующее предложение. Об этом он рассказал в интервью CNN Türk.

«Я готов встретиться с Путиным в Турции. Надеюсь, Эрдоган поможет организовать эту встречу. Я знаю, что президент Эрдоган имеет свои связи с Путиным», — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Турция может стать посредником в организации переговоров благодаря контактам Эрдогана с российским президентом. Украинский политик подчеркнул, что хочет провести встречу именно на уровне лидеров государств, поскольку технические переговоры пока не привели к прекращению боевых действий.

Зеленский также заявил, что отсутствие прогресса после возможной встречи станет серьёзным ударом по дипломатическим усилиям. По его мнению, главы государств должны лично продемонстрировать готовность искать решение конфликта.

Ранее украинский экс-комик допускал возможность встречи с Путиным в одной из арабских стран. Также в октябре он упоминал Майами, где должен пройти саммит G20.

Российская сторона до этого заявляла о готовности принять Зеленского в Москве. Владимир Путин приглашал украинского лидера на переговоры в российскую столицу, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о готовности обеспечить его безопасность в случае такого визита.