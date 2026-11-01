Президент России Владимир Путин, вероятнее всего, ответит на телефонный звонок Владимира Зеленского, если тот решит с ним связаться. Такое мнение высказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Представителя Кремля спросили, станет ли глава государства разговаривать с Зеленским, если украинский политик сам проявит инициативу.

«Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров», — заверил Ушаков.

При этом о подготовке конкретного телефонного контакта между политиками помощник президента не сообщил. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже отвечал на аналогичный вопрос. Тогда он ограничился фразой, что никто пока не звонил.

Тема прямого диалога вновь оказалась в центре внимания после телефонных переговоров Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Как сообщал Life.ru, европейские лидеры передали Москве информацию о заинтересованности Зеленского в личном разговоре с российским президентом.

Отдельно в Кремле разъясняли условия возможной очной встречи Путина и Зеленского. По словам Ушакова, такой саммит целесообразно проводить на заключительном этапе переговорного процесса, когда делегации подготовят документы о долгосрочном урегулировании конфликта. Тогда лидеры смогут обсудить окончательные положения соглашений.