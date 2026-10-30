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Опубликовано 30 октября, 10:07

Песков тремя словами ответил на вопрос, возьмёт ли Путин трубку от Зеленского

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, готов ли глава государства Владимир Путин принять телефонный звонок от Владимира Зеленского. Представитель Кремля не стал говорить о возможных условиях такого контакта, ограничившись короткой репликой.

Видео © Телеграм / Юнашев LIVE

«Никто пока не звонил», — заявил Песков в ответ на вопрос журналиста Александра Юнашева. По словам корреспондента, после этих слов пресс-секретарь российского лидера улыбнулся.

Разговор состоялся на фоне обсуждения возможных контактов Путина с европейскими политиками. При этом Песков заверил, что российский президент готов ответить на звонки французского лидера Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Макрону, Мерцу или Зеленскому? Песков объяснил, на чьи звонки ответит Путин
Макрону, Мерцу или Зеленскому? Песков объяснил, на чьи звонки ответит Путин

Ранее Life.ru сообщал, что Песков не исключил влияния телефонных переговоров Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре на консультации по украинскому урегулированию. При этом представитель Кремля призвал не делать преждевременных выводов о результатах беседы.

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Александр Юнашев
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