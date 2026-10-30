Песков тремя словами ответил на вопрос, возьмёт ли Путин трубку от Зеленского
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, готов ли глава государства Владимир Путин принять телефонный звонок от Владимира Зеленского. Представитель Кремля не стал говорить о возможных условиях такого контакта, ограничившись короткой репликой.
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«Никто пока не звонил», — заявил Песков в ответ на вопрос журналиста Александра Юнашева. По словам корреспондента, после этих слов пресс-секретарь российского лидера улыбнулся.
Разговор состоялся на фоне обсуждения возможных контактов Путина с европейскими политиками. При этом Песков заверил, что российский президент готов ответить на звонки французского лидера Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.
Ранее Life.ru сообщал, что Песков не исключил влияния телефонных переговоров Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре на консультации по украинскому урегулированию. При этом представитель Кремля призвал не делать преждевременных выводов о результатах беседы.