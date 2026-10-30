Макрону, Мерцу или Зеленскому? Песков объяснил, на чьи звонки ответит Путин

Президент России Владимир Путин готов к телефонным переговорам с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. А вот на вопрос о потенциальном разговоре с Владимиром Зеленским пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил, что звонков пока не поступало.

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О позиции Кремля он рассказал журналисту Александру Юнашеву, который поинтересовался возможностью новых контактов российского президента с европейскими политиками после телефонных переговоров с руководителями Финляндии и Норвегии. Корреспондент уточнил, что произойдёт, если российскому лидеру позвонят Макрон или Мерц. Представитель Кремля заверил, что Путин готов ответить обоим.

«Тоже возьмёт трубку. Он открыт для диалога со всеми», — заявил Песков.

После этого журналист задал дополнительный вопрос о возможности аналогичного разговора с Зеленским. Пресс-секретарь президента не стал подробно рассуждать о потенциальных переговорах и ограничился коротким замечанием.

«Никто пока не звонил», — ответил Песков и улыбнулся.