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Регион
Опубликовано 30 октября, 09:37

Макрону, Мерцу или Зеленскому? Песков объяснил, на чьи звонки ответит Путин

Песков заявил о готовности Путина взять трубку в случае звонка Макрона и Мерца

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Президент России Владимир Путин готов к телефонным переговорам с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. А вот на вопрос о потенциальном разговоре с Владимиром Зеленским пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил, что звонков пока не поступало.

Видео © Телеграм / Юнашев LIVE

О позиции Кремля он рассказал журналисту Александру Юнашеву, который поинтересовался возможностью новых контактов российского президента с европейскими политиками после телефонных переговоров с руководителями Финляндии и Норвегии. Корреспондент уточнил, что произойдёт, если российскому лидеру позвонят Макрон или Мерц. Представитель Кремля заверил, что Путин готов ответить обоим.

«Тоже возьмёт трубку. Он открыт для диалога со всеми», — заявил Песков.

После этого журналист задал дополнительный вопрос о возможности аналогичного разговора с Зеленским. Пресс-секретарь президента не стал подробно рассуждать о потенциальных переговорах и ограничился коротким замечанием.

«Никто пока не звонил», — ответил Песков и улыбнулся.

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Накануне Life.ru сообщал, что Путин поддержал решение финского и норвежского лидеров выйти с ним на прямую связь. Президент России отметил, что в Европе остаются политики, заинтересованные в конструктивном общении, несмотря на критику подобных контактов со стороны отдельных стран ЕС. Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о договорённости продолжать телефонные переговоры. По его словам, Путин заверил Стубба и Стёре, что будет отвечать на их звонки, если они вновь решат связаться с Москвой.

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Александр Юнашев
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