Макрону, Мерцу или Зеленскому? Песков объяснил, на чьи звонки ответит Путин
Песков заявил о готовности Путина взять трубку в случае звонка Макрона и Мерца
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Президент России Владимир Путин готов к телефонным переговорам с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. А вот на вопрос о потенциальном разговоре с Владимиром Зеленским пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил, что звонков пока не поступало.
Видео © Телеграм / Юнашев LIVE
О позиции Кремля он рассказал журналисту Александру Юнашеву, который поинтересовался возможностью новых контактов российского президента с европейскими политиками после телефонных переговоров с руководителями Финляндии и Норвегии. Корреспондент уточнил, что произойдёт, если российскому лидеру позвонят Макрон или Мерц. Представитель Кремля заверил, что Путин готов ответить обоим.
«Тоже возьмёт трубку. Он открыт для диалога со всеми», — заявил Песков.
После этого журналист задал дополнительный вопрос о возможности аналогичного разговора с Зеленским. Пресс-секретарь президента не стал подробно рассуждать о потенциальных переговорах и ограничился коротким замечанием.
«Никто пока не звонил», — ответил Песков и улыбнулся.
Накануне Life.ru сообщал, что Путин поддержал решение финского и норвежского лидеров выйти с ним на прямую связь. Президент России отметил, что в Европе остаются политики, заинтересованные в конструктивном общении, несмотря на критику подобных контактов со стороны отдельных стран ЕС. Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о договорённости продолжать телефонные переговоры. По его словам, Путин заверил Стубба и Стёре, что будет отвечать на их звонки, если они вновь решат связаться с Москвой.