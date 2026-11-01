Главарь киевского руководства Владимир Зеленский утратил связь между политическими амбициями и реальными возможностями страны. Об этом заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель, комментируя намерения экс-комика в сфере высоких технологий.

«Проблемы с когнитивно-аналитическими способностями у него были давно. Но под влиянием конфликта они переросли в некий гипертрофированный максимализм», — заявила Мендель.

Она полагает, что нынешние амбиции киевского главаря уже не соотносятся с существующими возможностями. В качестве примера бывшая пресс-секретарь привела отношение Зеленского к компании Fire Point. Мендель указала на его веру в то, что украинский производитель сможет создать собственную альтернативу спутниковой системе связи Starlink.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от США срочно решить вопрос с поставками ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot. По его словам, Украине необходимы боеприпасы уже сейчас, тогда как реализация новых американских контрактов может растянуться на годы. Особое недовольство вызвала ситуация с американским решением о продаже 500 ракет PAC-3 для комплексов Patriot. Госдепартамент США одобрил потенциальную сделку стоимостью 2,1 миллиарда долларов, однако поставки могут начаться только через несколько лет. Зеленский считает, что такой график не отвечает текущим потребностям украинской ПВО.