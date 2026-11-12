Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев резко высказался в адрес руководителя европейской дипломатии Каи Каллас после её заявления о том, что США не вправе вести переговоры с Россией об отмене европейских санкций. Спецпредставитель президента РФ усомнился, что с нынешним руководством дипломатии ЕС вообще кто-то хочет разговаривать. Свою реакцию он опубликовал в социальной сети X.

«Почему-то никто не хочет разговаривать с истеричной Каей [Каллас]. Смогут ли реалисты одержать верх над истериками в Европе?» — написал Дмитриев.

Поводом для резкого комментария стало интервью Каллас французскому телеканалу France 24. Глава евродипломатии заявила, что Вашингтон не может самостоятельно обсуждать с Москвой отмену ограничений, введённых Евросоюзом, поскольку подобные решения находятся исключительно в компетенции европейских государств.

По словам Каллас, Россия рассчитывает добиться в ходе переговоров с американской стороной не только смягчения санкционного режима, но и разблокировки замороженных российских активов. Однако распоряжаться этими средствами и определять судьбу европейских ограничений, подчеркнула она, могут только сами страны ЕС.

При этом руководитель европейской дипломатии выразила мнение, что Москва предпочитает общаться с Вашингтоном, поскольку договариваться с американцами проще, чем с европейскими представителями. Тем не менее, по её словам, это не даёт США права принимать решения от имени Евросоюза.

Дмитриев, в свою очередь, поставил под сомнение способность нынешних европейских политиков вести конструктивный диалог. Своим вопросом о противостоянии реалистов и истериков он обозначил разногласия вокруг подходов к переговорам с Москвой.

Дискуссия развернулась на фоне продолжающихся дипломатических контактов России и США по украинскому урегулированию. Европейские политики неоднократно настаивали на необходимости своего участия в обсуждении вопросов, затрагивающих безопасность континента и санкционную политику.

Ранее Life.ru сообщал, что Кирилл Дмитриев уже критиковал Каю Каллас, комментируя сообщения Financial Times о возможной реформе Европейской службы внешних действий. Тогда спецпредставитель президента РФ заявил, что глава евродипломатии сумела вызвать раздражение у всех. По информации издания, в Евросоюзе обсуждались изменения в работе дипломатической структуры, которую возглавляет Каллас, на фоне недовольства её эффективностью. Кроме того, Life.ru рассказывал, что Дмитриев назвал антироссийские санкции ЕС пережитком эпохи бывшего американского президента Джо Байдена. Он указывал, что большинство стран мира не присоединились к европейским ограничениям, поскольку, по его оценке, они наносят ущерб мировой экономике.