Дмитриев назвал санкции ЕС против России пережитком эпохи Байдена

Санкционная политика Евросоюза устарела и продолжает подходы времён бывшего президента США Джо Байдена. Такую оценку дал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя очередное расширение европейских ограничений против РФ.

«Большинство стран не присоединились к санкциям против России и понимают, что они наносят вред мировой экономике и процветанию. Санкции — это неэффективное мышление эпохи Байдена», — написал Дмитриев в соцсети X.

Поводом для его реакции стал пост блогера Марио Науфала. Тот обратил внимание, что Китай, Индия, Турция и большинство других государств мира не присоединились к новым санкционным мерам Брюсселя.

Речь идёт о решении Совета ЕС от 12 октября. Под ограничения попали 1569 физических и юридических лиц, включая 826 российских предприятий и 743 их руководителей. Это крупнейшее единовременное расширение соответствующего санкционного списка Евросоюза.

Новые меры затронули компании из судостроительной, авиационной, ракетно-космической, химической и электронной отраслей. В Брюсселе объяснили решение намерением усилить давление на российский военно-промышленный комплекс и ограничить его производственные возможности. После расширения санкций общее число фигурантов европейских списков, связанных с конфликтом на Украине, приблизилось к 4600.