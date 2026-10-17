Дмитриев: Критика противников не остановит новые сделки и мирные усилия РФ и США

Россия и США продолжат экономическое взаимодействие и совместные усилия по установлению мира, несмотря на недовольство ряда государств. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Экономический диалог между США и Россией и усилия по установлению мира будут продолжены... Противники глобальной безопасности, сотрудничества и процветания не будут довольны», — написал Дмитриев в социальной сети X.