Россия и США обсуждают совместные проекты по дата-центрам: Дмитриев – о новых инициативах

Россия и США ведут переговоры о сотрудничестве в сфере центров обработки данных (ЦОД). Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, Москва и Вашингтон обсуждают возможности взаимодействия в области дата-центров. Кроме того, стороны в ближайшее время могут объявить о новых совместных инициативах.

«Мы и раньше говорили о том, что и в Арктике, и в сфере СПГ, и в сфере других энергетических проектов есть очень большой синергетический эффект между Россией и США. Но даже вот здесь упоминались дата-центры — мы также обсуждаем совместные проекты в сфере дата-центров Россия — США, в том числе с использованием и наших атомных станций», — сказал руководитель РФПИ на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2026).

Какие именно проекты находятся на рассмотрении и когда состоится их презентация, Дмитриев не уточнил. О заключении конкретных соглашений в сфере центров обработки данных пока не сообщалось.

Дата-центры обеспечивают хранение и обработку больших объёмов информации. Такая инфраструктура необходима для работы облачных сервисов, цифровых платформ и систем искусственного интеллекта.

Тема технологического сотрудничества стала ещё одним направлением экономического диалога Москвы и Вашингтона, который до этого в основном обсуждался в контексте энергетики и поставок российского топлива.

Ранее Life.ru сообщал, что Дмитриев анонсировал расширение экономического сотрудничества с США за пределами топливных сделок. 14 октября глава РФПИ заявил, что Россия намерена развивать совместные инвестиционные проекты с американскими партнёрами, несмотря на действующие санкционные ограничения. Тогда он не стал раскрывать конкретные направления будущего взаимодействия.