Серверам не хватает электричества: Почему новые дата-центры нужны регионам

Нехватка свободных электрических мощностей ограничивает строительство новых центров обработки данных в Москве. Об этом независимый эксперт по управлению ИТ Диана Распопова рассказала «Ямал-Медиа».

По её словам, исторически дата-центры размещали поближе к пользователям, чтобы сократить задержки при передаче данных. Особенно это важно для сервисов, работающих в реальном времени: удалённость сервера может создавать у человека ощущение, что приложение тормозит. В результате на Москву приходится 76% российских стойко-мест, ещё около 9% — на Санкт-Петербург.

«Но Москва сейчас для нового строительства фактически закрыта, причём не по спросу, а по электричеству. Свободных мощностей там практически нет, всё занято и зарезервировано до 2028 года, а новые подстанции появятся не раньше 2032 года», — отметила Распопова.

Один из проектов строительства крупного ЦОД за пределами столичного региона анонсировали в 2024 году в Балакове Саратовской области. Как сообщал занимавший тогда пост регионального министра цифрового развития и связи Владимир Старков, завершить работы планировали к 2030 году.

Предполагается, что новые мощности повысят стабильность работы информационно-телекоммуникационных систем и сократят расходы на их модернизацию. Такие объекты также позволяют развивать собственную инфраструктуру для обработки и хранения данных внутри страны.