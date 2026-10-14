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Регион
Опубликовано 14 октября, 06:32

В новом комитете ГД по «цифре» призвали строить дата-центры на востоке страны, а не вокруг Москвы

Депутат Ивачев призвал строить дата-центры на востоке России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Строительство новых центров обработки данных нужно стимулировать в восточных регионах России, снижая концентрацию таких объектов вокруг Москвы. Об этом Life.ru заявил депутат фракции КПРФ, член нового Комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Ивачев.

По его словам, недавние атаки беспилотников на дата-центры поставили вопрос о целесообразности их сосредоточения в одном регионе.

«Это создаёт существенные риски для национальной безопасности и устойчивости инфраструктуры, а также не в полной мере учитывает огромную территорию России», — подчеркнул парламентарий.

Ивачев считает, что восточные регионы обладают преимуществами для размещения новых ЦОД: профицитом электроэнергии, подходящими климатическими условиями и более доступной стоимостью работы специалистов.

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«Есть смысл разработать меры государственного стимулирования строительства новых центров обработки данных в отдалённых от столицы регионах — не только субсидиями, но и, например, налоговыми льготами и специальными тарифами на электроэнергию на конкретный срок окупаемости проекта», — предложил депутат.

При этом поддержку, по его мнению, необходимо связывать с комплексным обеспечением безопасности объектов. Речь должна идти о многоуровневой защите как от кибератак, так и от внешних физических угроз.

«Будь то специальные сети и РЭБ от БПЛА или укрепление конструкций и кровли дата-центров», — перечислил Ивачев возможные меры.

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Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о совместной работе с Минобороны над защитой дата-центров. Он назвал атаку на объекты «Яндекса» беспрецедентной и отметил, что сохранение работы сервисов свидетельствует о внимании компании к резервированию инфраструктуры.

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Александра Вишнякова
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