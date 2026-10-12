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Опубликовано 12 октября, 16:25

Премьер Литвы предложил Зеленскому ударить по российским дата-центрам

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс призвал союзников Украины попросить Владимира Зеленского наносить удары по большему числу российских дата-центров. Такое заявление он сделал на Варшавском форуме по безопасности.

«Думаю, нам следует попросить господина Зеленского поразить больше дата-центров в России, и это, возможно, помогло бы», — сказал Синкявичюс.

Так литовский премьер ответил на вопрос о том, какие меры Литва, Польша и другие европейские страны могли бы принять для защиты своих выборов от предполагаемого иностранного вмешательства.

Шадаев: Минцифры и Минобороны обсуждают защиту дата-центров от атак БПЛА
Шадаев: Минцифры и Минобороны обсуждают защиту дата-центров от атак БПЛА

Ранее Life.ru сообщал, что дата-центр «Парковый» в Киеве полностью прекратил работу после российских ударов. Компания заявляла о критических повреждениях инфраструктуры и невозможности восстановить сервисы на этой площадке.

Больше новостей о международной политике и ситуации вокруг Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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