Премьер Литвы предложил Зеленскому ударить по российским дата-центрам

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс призвал союзников Украины попросить Владимира Зеленского наносить удары по большему числу российских дата-центров. Такое заявление он сделал на Варшавском форуме по безопасности.

«Думаю, нам следует попросить господина Зеленского поразить больше дата-центров в России, и это, возможно, помогло бы», — сказал Синкявичюс.

Так литовский премьер ответил на вопрос о том, какие меры Литва, Польша и другие европейские страны могли бы принять для защиты своих выборов от предполагаемого иностранного вмешательства.

Ранее Life.ru сообщал, что дата-центр «Парковый» в Киеве полностью прекратил работу после российских ударов. Компания заявляла о критических повреждениях инфраструктуры и невозможности восстановить сервисы на этой площадке.