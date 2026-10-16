Россия и США обсуждают важные совместные проекты по строительству и развитию дата-центров, в том числе с использованием атомных электростанций. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на форуме «Российская энергетическая неделя — 2026».

«Мы также обсуждаем совместные проекты в сфере дата-центров Россия — США, в том числе с использованием и ядерных наших станций, атомных станций», — сказал Дмитриев.

По его словам, Москва и Вашингтон прорабатывают широкий круг инициатив, несмотря на сложности и противодействие со стороны ряда участников. Глава РФПИ выразил надежду, что в ближайшее время стороны смогут объявить о новых договорённостях.

«Но, вот как показывает пример дизеля, я думаю, в ближайшее время мы ещё объявим о некоторых важных инициативах, всё-таки лёд тронулся», — отметил Дмитриев.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 14 по 16 октября. В мероприятии участвуют представители энергетической отрасли, органов власти и бизнеса.

Ранее Дмитриев отметил, что Владимир Зеленский и сторонники продолжения конфликта в Великобритании препятствуют мирному урегулированию на Украине.